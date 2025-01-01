K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 138: Polizistenmord im Milieu
23 Min.Ab 12
Ein Polizist wird während eines Undercovereinsatzes erschossen. Unter Verdacht gerät ein polizeibekannter Menschenhändler, das Projektil aus der Schusswunde soll ihn überführen. Doch bevor es gesichert werden kann, wird die Leiche aus der Pathologie gestohlen. Auch vom Gerichtsmediziner fehlt jede Spur ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1