K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 139: Retter auf Raubzug
23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Ein Maskierter begeht eine Serie von Überfällen auf Paketwagen - die Spur führt zu einer Gruppe Obdachloser. Dort findet sich zwar ein Teil der Beute, aber die Obdachlosen wissen angeblich nicht, wer sie beliefert. Alexandra Rietz schleust sich in die Gruppe ein und gewinnt ihr Vertrauen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
