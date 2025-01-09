K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 140: Angst im Nacken
23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Eine Frau wird von ihrem Ex-Mann terrorisiert und bittet Kommissarin Rietz um Hilfe. Noch bevor eine einstweilige Verfügung gegen den brutalen Schläger vorliegt, wird die Frau ermordet aufgefunden. Alles deutet daraufhin, dass ihr Ex-Mann der Täter ist. Doch die Obduktion der Leiche bringt eine überraschende Wende ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
