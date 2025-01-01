K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 142: Jeder gegen jeden
23 Min.Ab 12
Alexandra Rietz und Robert Ritter erwachen zusammen mit zwei Fremden in einem abgeschlossenen Lagerraum. Sie erinnern sich an nichts: Weder daran, dass sie Kommissare sind, noch, dass sie sich kennen. Verzweifelt versuchen sie, das Geschehene zu rekonstruieren. Einer der Männer hat eine frische Schusswunde, aber wer hat auf ihn geschossen? Der andere findet in seiner Jacke einen Polizeiausweis, doch ist er wirklich Polizist? Keiner weiß, wer die Guten und wer die Bösen sind.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
