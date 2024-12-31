K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 143: Einbruch mit Folgen
23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Eine Frau ertappt einen Einbrecher auf frischer Tat. Er setzt sie außer Gefecht und flüchtet, gestohlen hat er jedoch nichts. Am nächsten Tag wird der wahre Grund des Einbruchs ersichtlich: Die wertvollen Zierfische der Hausbesitzerin sind tot - alle vergiftet. Warum hat es der Täter auf die Tiere abgesehen?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1