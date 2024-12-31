Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 6Folge 144vom 31.12.2024
Folge 144: Brennende Leidenschaft

23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Ein junger Mann liegt verbrannt im Wald, neben ihm ein Abschiedsbrief. Offensichtlich hat er sich das Leben genommen, aber seine Familie glaubt nicht an Selbstmord, schließlich wollte er in wenigen Tagen heiraten. Tatsächlich ergibt die Obduktion, dass er erschossen wurde. Dann die nächste Überraschung: Bei der verbrannten Leiche handelt es sich nicht um den vermeintlichen Toten. Doch von dem fehlt weiterhin jede Spur ...

SAT.1
