K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 150: Gegen die Zeit (1)
22 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
In der Wohnung eines Selbstmörders finden die Kommissare Baupläne für eine Bombe mit Zeitzünder. Von einem Nachbarn des Mannes wissen sie, dass das explosive Päckchen per Kurier unterwegs ist. Nur an wen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
