K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 151: Gegen die Zeit (2)
21 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
Die Kommissare sind einer tickenden Paketbombe auf der Spur. Offenbar wurde der Sprengsatz bei einem Kindergeburtstag abgegeben. Die Kommissare stürmen den Schauplatz, um in letzter Sekunde eine Katastrophe zu verhindern. Aber sie sind dem falschen Kurier gefolgt. Das Paket mit der Bombe ist bereits beim Opfer angekommen ...
