K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 153: Sex gegen Schulden
21 Min.Ab 12
Die Jugendliebe von Kommissar Grass wurde von einem Gerichtsvollzieher zum Sex genötigt. Die Ermittlungen ergeben, dass ein Betrüger sein Unwesen treibt und dem echten Gerichtsvollzieher immer zuvorkommt. Mit Hilfe weiterer geschädigter Frauen kann ein Phantombild erstellt werden ...
