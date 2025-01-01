Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sex gegen Schulden

SAT.1Staffel 6Folge 153
Sex gegen Schulden

Sex gegen SchuldenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 153: Sex gegen Schulden

21 Min.Ab 12

Die Jugendliebe von Kommissar Grass wurde von einem Gerichtsvollzieher zum Sex genötigt. Die Ermittlungen ergeben, dass ein Betrüger sein Unwesen treibt und dem echten Gerichtsvollzieher immer zuvorkommt. Mit Hilfe weiterer geschädigter Frauen kann ein Phantombild erstellt werden ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen