K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 155: Endlich Witwe
22 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12
Ein reicher Geschäftsmann wird erdrosselt, seine Ehefrau reagiert wenig geschockt. Der Tote wollte sich von ihr scheiden lassen, weil sie ihm untreu war. Hat sie ihn aus dem Weg räumen lassen, um frei für ihren Geliebten zu sein?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1