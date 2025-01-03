K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 156: Mord auf Streife
22 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12
Tödliches Ende einer Verkehrskontrolle: Die Insassen des angehaltenen Wagens schießen auf die Polizisten und flüchten. Ein Beamter stirbt noch am Tatort, der andere überlebt schwerverletzt. Mit Hilfe der im Streifenwagen angebrachten Kamera kann der Halter des Täterfahrzeugs ermittelt werden: Es handelt sich um einen zwielichtigen Kneipenbesitzer. Er behauptet, dass ihm der Wagen gestohlen worden sei.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1