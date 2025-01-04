Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Doppeltes Geiseldrama

SAT.1Staffel 6Folge 157vom 04.01.2025
Folge 157: Doppeltes Geiseldrama

23 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Geiseldrama in einem Modegeschäft: Der Täter fordert eine Million Euro - wie sich herausstellt, ist die Ehefrau des Geiselnehmers entführt worden. Verzweifelt versucht er, das Lösegeld für seine Frau zu beschaffen. Den Kommissaren gelingt es, das Versteck der Entführer ausfindig zu machen, aber es ist zu spät ...

