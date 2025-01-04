K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 157: Doppeltes Geiseldrama
23 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
Geiseldrama in einem Modegeschäft: Der Täter fordert eine Million Euro - wie sich herausstellt, ist die Ehefrau des Geiselnehmers entführt worden. Verzweifelt versucht er, das Lösegeld für seine Frau zu beschaffen. Den Kommissaren gelingt es, das Versteck der Entführer ausfindig zu machen, aber es ist zu spät ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
