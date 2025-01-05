Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Bitterer Familienkrieg

SAT.1Staffel 6Folge 159vom 05.01.2025
Bitterer Familienkrieg

Folge 159: Bitterer Familienkrieg

22 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12

Als der Sohn eines reichen Unternehmers verschwindet, meldet sich ein Erpresser und verlangt fünf Millionen Euro Lösegeld. Der Vater will die geforderte Summe zahlen, aber die Geldübergabe platzt. Die Situation für die Kommissare wird immer verworrener, als die Familienmitglieder sich untereinander beschuldigen, den Jungen entführt zu haben.

