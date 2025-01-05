Bitterer FamilienkriegJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 159: Bitterer Familienkrieg
22 Min.Folge vom 05.01.2025
Als der Sohn eines reichen Unternehmers verschwindet, meldet sich ein Erpresser und verlangt fünf Millionen Euro Lösegeld. Der Vater will die geforderte Summe zahlen, aber die Geldübergabe platzt. Die Situation für die Kommissare wird immer verworrener, als die Familienmitglieder sich untereinander beschuldigen, den Jungen entführt zu haben.
