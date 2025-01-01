Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Leben und Tod

SAT.1Staffel 6Folge 160
Folge 160: Zwischen Leben und Tod

22 Min.Ab 12

Geiselnahme auf der Intensivstation einer Klinik: Ein Mann fordert mit Waffengewalt Sterbehilfe für seine Frau, die im Koma liegt. Eine der Geiseln schwebt in Lebensgefahr - der Mann muss dringend am Herzen operiert werden. Die Zeit läuft den Kommissaren davon ...

