K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 163: Im Visier des Racheengels (1)
22 Min.Ab 12
Als eine Altenpflegerin erschlagen wird, gerät ein Stalker in Verdacht, der die Frau seit geraumer Zeit belästigt hatte. Doch tatsächliche Beweise fehlen, der Verdächtige taucht unter. In seiner Wohnung finden die Kommissare ein Video, das die Altenpflegerin und ihren Freund bei einem heftigen Streit zeigt - offenbar handelt der Kfz-Mechaniker mit Waffen. Belastend kommt hinzu, dass am Tatort und an der Leiche Ölspuren sichergestellt wurden ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1