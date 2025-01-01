Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Visier des Racheengels (1)

SAT.1Staffel 6Folge 163
Im Visier des Racheengels (1)

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 163: Im Visier des Racheengels (1)

22 Min.Ab 12

Als eine Altenpflegerin erschlagen wird, gerät ein Stalker in Verdacht, der die Frau seit geraumer Zeit belästigt hatte. Doch tatsächliche Beweise fehlen, der Verdächtige taucht unter. In seiner Wohnung finden die Kommissare ein Video, das die Altenpflegerin und ihren Freund bei einem heftigen Streit zeigt - offenbar handelt der Kfz-Mechaniker mit Waffen. Belastend kommt hinzu, dass am Tatort und an der Leiche Ölspuren sichergestellt wurden ...

