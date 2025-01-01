K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 165: Jagd auf ein Phantom
22 Min.Ab 12
Nachdem ein Mann aus nächster Nähe erschossen wird, finden sich an seiner Leiche Spuren einer unbekannten Frau, deren DNA bereits an zwei weiteren Tatorten sichergestellt wurde. Ansonsten scheint es keine Zusammenhänge zwischen den ungeklärten Fällen zu geben. Kurz darauf stirbt eine Frau bei einem Autounfall. An den manipulierten Bremsschläuchen ihres Wagens wird erneut die DNA der Unbekannten gefunden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1