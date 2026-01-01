K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 166: Sexgier im Internat
23 Min.Ab 12
Als eine Internatsschülerin beim Stehlen in einem Kaufhaus erwischt wird, versucht sie, den Kaufhausdetektiv mit einer vorgetäuschten Vergewaltigung zu erpressen. Drei Wochen später verschwindet das Mädchen spurlos. Die Kommissare beginnen mit der fieberhaften Suche - in einem Waldstück bestätigt sich der schreckliche Verdacht: Das Mädchen ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
