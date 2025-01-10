Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 6Folge 173vom 10.01.2025
22 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

Eine Prostituierte wird getötet - der Mörder hinterlässt ein Brandmal mit den Buchstaben HA. Dieses Zeichen erinnert die Kommissare an einen berüchtigten Serienmörder, der nie gefasst wurde. Ein Nachbar sagt aus, dass kurz zuvor ein Mann die Wohnung der Toten betreten hat. Mit seiner Hilfe fertigen sie ein Phantombild an und identifizieren den mutmaßlichen Täter. Es handelt sich um einen Geschäftsmann, dessen Frau ein Buch über den Serienmörder geschrieben hat ...

