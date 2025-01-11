K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 174: 30 Kilo Tod
22 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12
Ein Junge findet im Wald eine Fliegerbombe und alarmiert die Polizei. Doch als die Kommissare am Fundort ankommen, ist die Bombe weg! Jeder könnte den Sprengsatz gestohlen haben, aber wer kann mit der Kriegswaffe umgehen? Der Verdacht fällt auf den Onkel des Jungen, einen arbeitslosen Sprengmeister. Will er sich an seinem Chef für die grundlose Kündigung rächen? Aber auch die Großeltern des Jungen haben ein Motiv ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1