K 11 - Kommissare im Einsatz

30 Kilo Tod

SAT.1Staffel 6Folge 174vom 11.01.2025
Folge 174: 30 Kilo Tod

22 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12

Ein Junge findet im Wald eine Fliegerbombe und alarmiert die Polizei. Doch als die Kommissare am Fundort ankommen, ist die Bombe weg! Jeder könnte den Sprengsatz gestohlen haben, aber wer kann mit der Kriegswaffe umgehen? Der Verdacht fällt auf den Onkel des Jungen, einen arbeitslosen Sprengmeister. Will er sich an seinem Chef für die grundlose Kündigung rächen? Aber auch die Großeltern des Jungen haben ein Motiv ...

