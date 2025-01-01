K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 175: Tödlicher Friedhofsbesuch
23 Min.Ab 12
Eine Frau wird bei einem Überfall schwer verletzt und stirbt. Ihr Ex-Mann wurde kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen. Hat er sich für die Scheidung gerächt? Ein weiterer Fall erschüttert die Kommissare: Eine Frau versteckt seit Jahren ihren Neffen im Keller, um seine Lebensversicherung zu kassieren. Plötzlich gibt es eine Verbindung zwischen beiden Taten - der Junge war am Tatort ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1