K 11 - Kommissare im Einsatz

Ausgesetzt

SAT.1Staffel 6Folge 179vom 06.11.2019
Ausgesetzt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 179: Ausgesetzt

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Vier schwerkranke Jugendliche sind mit dem Bus unterwegs in ein französisches Trainingscamp, aber sie kommen nie dort an. Die Eltern warten vergeblich auf ein Lebenszeichen. Auch von den Reiseveranstaltern fehlt jede Spur. Schnell wird klar: Die Jugendlichen wurden entführt, die Busreise war ein Täuschungsmanöver. Dann meldet sich einer der Entführer. Am Telefon erzählt er, die Kinder in einem Wald ausgesetzt zu haben. Plötzlich fallen Schüsse, die Leitung bricht ab ... Rechte: Sat.1

