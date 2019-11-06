K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 180: Ungebremst in den Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Mann verliert die Kontrolle über seinen Wagen und rast ungebremst gegen einen Baum. Für Kommissarin Rietz steht fest: Dieser Unfall war Mord! Das Opfer sollte am selben Tag in einem Prozess als Zeuge auftreten. Steckt die italienische Familie des Angeklagten dahinter? Tatsächlich hatten die Italiener den Mann kurz zuvor in ihr Restaurant zum Essen eingeladen. Eine Kellnerin gesteht: Das Einladung war nur ein Vorwand ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1