K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 182: Seitenwechsel
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Tochter eines italienischen Restaurantbesitzers wird entführt - die Täter verlangen eine Million Euro. Der Vater befolgt die Anweisungen, aber sie lassen seine Tochter nicht frei. Besonders frustrierend: Die Kommissare wissen zwar, wer die Täter sind, aber ihnen fehlen die Beweise, um sie zu überführen. Um den Aufenthaltsort des Mädchens zu erfahren, ergreifen sie eine ungewöhnliche Maßnahme: Alexandra Rietz taucht in die Welt der Entführer ein ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1