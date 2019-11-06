K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 183: Der funkelnde Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Leiche eines Mannes wird noch am Tatort gestohlen - kurze Zeit später wird sie grausam zugerichtet gefunden. Offensichtlich war der Tote ein Diamantenkurier. Von den geschmuggelten Steinen fehlt jede Spur. Dann gibt es eine weitere Leiche: Bei der toten jungen Frau können die Diamanten sichergestellt werden. Die einzige Verbindung zwischen beiden Morden ist der Freund der Toten. Doch auch er gerät in tödliche Gefahr. Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1