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K 11 - Kommissare im Einsatz

Der funkelnde Tod

SAT.1Staffel 6Folge 184vom 04.02.2026
Der funkelnde Tod

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 184: Der funkelnde Tod

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die Leiche eines Mannes wird noch am Tatort gestohlen - kurze Zeit später wird sie grausam zugerichtet gefunden. Offensichtlich war der Tote ein Diamantenkurier. Von den geschmuggelten Steinen fehlt jede Spur. Dann gibt es eine weitere Leiche: Bei der toten jungen Frau können die Diamanten sichergestellt werden. Die einzige Verbindung zwischen beiden Morden ist der Freund der Toten. Doch auch er gerät in tödliche Gefahr ...

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