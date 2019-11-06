K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 184: Mein Freund der Bulle
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Bande Jugendlicher begeht eine Reihe von Einbrüchen. Die Kommissare fassen einen von ihnen auf frischer Tat. Er und seine Freunde werden von zwei Männern zu den Einbrüchen gezwungen. Als sie seinen Bruder fast umbringen, müssen die Kommissare schnell handeln. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1