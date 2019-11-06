Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mein Freund der Bulle

SAT.1Staffel 6Folge 184vom 06.11.2019
Mein Freund der Bulle

Mein Freund der BulleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 184: Mein Freund der Bulle

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Bande Jugendlicher begeht eine Reihe von Einbrüchen. Die Kommissare fassen einen von ihnen auf frischer Tat. Er und seine Freunde werden von zwei Männern zu den Einbrüchen gezwungen. Als sie seinen Bruder fast umbringen, müssen die Kommissare schnell handeln. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen