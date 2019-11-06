Nasebands TodeserinnerungenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 185: Nasebands Todeserinnerungen
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Frau erstattet Anzeige gegen ihren Freund, weil er sie misshandelt hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass sie eine Prostituierte ist und der vermeintliche Freund ihr Freier. Kurze Zeit später wird er erschossen aufgefunden. Kommissar Naseband ermittelt in dem Bordell, in dem die Frau anschafft und kommt einem tödlichen Geheimnis auf die Spur ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1