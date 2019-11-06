Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die gekaufte Tochter

SAT.1Staffel 6Folge 187vom 06.11.2019
Die gekaufte Tochter

Die gekaufte TochterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 187: Die gekaufte Tochter

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als ein Mädchen nach dem Klarinettenunterricht spurlos verschwindet, gerät ihr Musiklehrer unter Verdacht: Er soll sie sexuell belästigt haben. Auch andere Schülerinnen belasten den Mann schwer, aber er hat ein Alibi. Der Fall scheint rätselhaft, aber dann stoßen die Kommissare auf ein dunkles Geheimnis der Eltern .. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen