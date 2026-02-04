K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 190: Besser tot als lebend
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Aus einem Bankgebäude wird ein Schuss gemeldet. Kommissarin Rietz ist als Erste dort und gerät in die Gewalt von Geiselnehmern. Eine Geisel ist bereits tot, weitere sollen folgen, falls die Forderungen der Kidnapper nicht erfüllt werden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1