Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Besser tot als lebend

SAT.1Staffel 6Folge 190vom 04.02.2026
Besser tot als lebend

Besser tot als lebendJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 190: Besser tot als lebend

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Aus einem Bankgebäude wird ein Schuss gemeldet. Kommissarin Rietz ist als Erste dort und gerät in die Gewalt von Geiselnehmern. Eine Geisel ist bereits tot, weitere sollen folgen, falls die Forderungen der Kidnapper nicht erfüllt werden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen