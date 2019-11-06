Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Teuflisches Erbe

SAT.1Staffel 6Folge 190vom 06.11.2019
Teuflisches Erbe

Teuflisches ErbeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 190: Teuflisches Erbe

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als ein Millionär in seiner Villa erschlagen wird, steht für seine Töchter fest: Die junge Polin, mit der er verlobt war, hat ihn aus Geldgier ermordet. Bei der Testamentseröffnung kommt es zum Eklat: Tatsächlich erhält die schwangere Geliebte die Hälfte des gesamten Vermögens. Beim Besuch ihrer bescheidenen Sozial-Wohnung wird klar, dass sie mit einem anderen Mann zusammenlebt. Ist er der Vater des Kindes? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen