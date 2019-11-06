K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 190: Teuflisches Erbe
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als ein Millionär in seiner Villa erschlagen wird, steht für seine Töchter fest: Die junge Polin, mit der er verlobt war, hat ihn aus Geldgier ermordet. Bei der Testamentseröffnung kommt es zum Eklat: Tatsächlich erhält die schwangere Geliebte die Hälfte des gesamten Vermögens. Beim Besuch ihrer bescheidenen Sozial-Wohnung wird klar, dass sie mit einem anderen Mann zusammenlebt. Ist er der Vater des Kindes? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1