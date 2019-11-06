K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 193: Diebin unter Beschuss
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein junges Diebespärchen klaut einer Passantin die Handtasche und entkommt. Am nächsten Tag wird ein Mädchen bewusstlos in einem Freibad gefunden: Es ist die Taschendiebin, jemand wollte sie töten. Als die Kommissare sie im Krankenhaus befragen wollen, ist sie verschwunden - dann wird die Leiche ihres Komplizen gefunden ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1