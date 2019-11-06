Geheimnis für die EwigkeitJetzt kostenlos streamen
Folge 194: Geheimnis für die Ewigkeit
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Rentnerin liegt blutüberströmt im Treppenhaus - jemand ist in ihre Wohnung eingebrochen und hat alles verwüstet. Hat sie den Täter auf frischer Tat ertappt und musste deshalb sterben? Oder wollte sie flüchten und ist dabei unglücklich gestürzt? Ihr Enkel berichtet von einem Diamantcollier, dass ihr ein russischer Adeliger geschenkt haben soll. Tatsächlich ist das wertvolle Stück verschwunden ... Rechte: Sat.1
