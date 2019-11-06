Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der gekaufte Selbstmord

SAT.1Staffel 6Folge 195vom 06.11.2019
Der gekaufte Selbstmord

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 195: Der gekaufte Selbstmord

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein verzweifelter Mann gibt seine eigene Ermordung in Auftrag. Kurz darauf gewinnt er fünf Millionen in der Lotterie und will nicht mehr sterben. Doch er selbst kann den Killer nicht stoppen, denn er ist nie mit ihm in Kontakt getreten und der Mittelsmann streitet ab, den Killer für ihn engagiert zu haben. Genau diese Lüge kostet ihn das Leben. Damit er seine Identität nicht preisgeben kann, beseitigt ihn der Killer. Anschließend setzt er alles daran, den Auftrag auszuführen ... Rechte: Sat.1

