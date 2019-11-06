K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 196: Tanz mit dem Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Frau bricht leblos auf der Tanzfläche eines Salsaclubs zusammen. Die Obduktion ergibt: Sie starb an einer Überdosis Liquid Ecstasy, auch bekannt als K.O.-Tropfen. Hat sie die Droge selbst zu sich genommen oder wurde sie Opfer eines Verbrechens? Die Ermittlungen ergeben, dass sie kein Einzelfall war: Eine andere Teilnehmerin des Salsakurses wurde mit K.O.-Tropfen betäubt und anschließend vergewaltigt ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1