K 11 - Kommissare im Einsatz

Anna verzweifelt gesucht

SAT.1Staffel 6Folge 197
Folge 197: Anna verzweifelt gesucht

45 Min.Ab 12

Die achtjährige Anna wird auf dem Weg zur Schule gekidnappt - der Entführer fordert ein hohes Lösegeld. Kommissar Ritter verspricht der verzweifelten Mutter, den Täter zu fassen und ihre Tochter wohlbehalten zurückzubringen. Für ihn und seine Kollegen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Als die Kommissare endlich den ersten Tatverdächtigen festnehmen, liegen die Nerven der Beamten und der Eltern längst blank. Ein kurzer Ausraster hat dramatische Folgen ...

