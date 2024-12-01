Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 6Folge 23vom 01.12.2024
K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 23: Attentäter Naseband

21 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Die Polizeipräsidentin soll für ihr soziales Engagement geehrt werden. Da es im Vorfeld der Preisverleihung Drohungen gegen die Polizeichefin gab, sorgen die Kommissare während der Veranstaltung für ihre Sicherheit. Ein Stromausfall sorgt für Unruhe im Festsaal. Als Michael Naseband und Gerrit Grass der Ursache auf den Grund gehen, geraten sie in eine Falle ...

