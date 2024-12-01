K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 23: Attentäter Naseband
21 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Die Polizeipräsidentin soll für ihr soziales Engagement geehrt werden. Da es im Vorfeld der Preisverleihung Drohungen gegen die Polizeichefin gab, sorgen die Kommissare während der Veranstaltung für ihre Sicherheit. Ein Stromausfall sorgt für Unruhe im Festsaal. Als Michael Naseband und Gerrit Grass der Ursache auf den Grund gehen, geraten sie in eine Falle ...
