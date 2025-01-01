Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Tod zu Gast

SAT.1Staffel 6Folge 24
Der Tod zu Gast

Der Tod zu GastJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 24: Der Tod zu Gast

22 Min.Ab 12

Auf einen Hotelchef wird ein Mordanschlag verübt. Alexandra Rietz und Gerrit Grass ermitteln undercover als Kellnerin und Gast in seinem Hotel. Kurz darauf geschieht ein weiterer Anschlag auf den Mann. Die Kommissare können den Angreifer überwältigen. Doch damit ist der Hotelchef noch nicht in Sicherheit: Der Täter gesteht, dass er den Mordauftrag von einer fremden Frau erhalten hat ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen