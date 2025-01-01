K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 26: 12 Millionen für ein Leben
22 Min.Ab 12
Überfall auf einen Werttransporter: Die beiden Täter flüchten mit Diamanten im Wert von zwölf Millionen Euro! Die Kommissare können sie stoppen und die Beute sicherstellen, doch den Männern gelingt erneut die Flucht. Wenig später wird einer der beiden tot aufgefunden - kaltblütig ermordet vom eigenen Komplizen!
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1