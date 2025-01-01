Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 26
22 Min.Ab 12

Überfall auf einen Werttransporter: Die beiden Täter flüchten mit Diamanten im Wert von zwölf Millionen Euro! Die Kommissare können sie stoppen und die Beute sicherstellen, doch den Männern gelingt erneut die Flucht. Wenig später wird einer der beiden tot aufgefunden - kaltblütig ermordet vom eigenen Komplizen!

