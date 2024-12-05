K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Brüder auf der Flucht
22 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Ein junger Mann wird bei einem Autounfall schwer verletzt. Merkwürdig ist: Er trägt eine schwarze Wollmaske über dem Gesicht. Hat er ein Verbrechen begangen und war er deshalb auf der Flucht? Kurz vor dem Unfall war der Schwerverletzte mit seinem Bruder zusammen. Die Kommissare wollen ihn befragen - doch er ist seit der Unfallnacht spurlos verschwunden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1