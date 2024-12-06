Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 28vom 06.12.2024
22 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Die Kommissare fahnden nach einem skrupellosen Drogendealer. Seine Spur führt in eine stillgelegte Fabrik in Tschechien. Doch statt dem Flüchtigen finden sie dort eine Massenzelle, in der offensichtlich Frauen gefangen gehalten wurden. Ist der Gesuchte auf Menschenhandel umgestiegen? Tatsächlich ist es ihm gelungen, mehrere tschechische Mädchen in seine Gewalt zu bringen. Sein Ziel: Deutschland.

SAT.1
