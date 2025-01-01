Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Internet-Luder

SAT.1Staffel 6Folge 29
Folge 29: Das Internet-Luder

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird aus ihrem Wohnzimmer entführt. Da sie sich rund um die Uhr von einer Webcam filmen lässt, wird die Entführung live im Internet übertragen. Ihr Freund verdächtigt einen Besucher ihrer Internetseite. Der Mann soll von dem Internet-Star besessen sein. Eine anonyme Lösegeldforderung geht ein, mit dem Hinweis auf eine neue Website ...

