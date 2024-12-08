Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliches Wiedersehen (1)

SAT.1Staffel 6Folge 30vom 08.12.2024
Gefährliches Wiedersehen (1)

Gefährliches Wiedersehen (1)Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 30: Gefährliches Wiedersehen (1)

22 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12

Eine neue Designerdroge fordert viele Todesopfer. Die Kommissare können einen Teil der Drogen sicherstellen und einen der Dealer verhaften. Doch der Chef der Dealer bleibt weiterhin unerkannt. Die Ermittlungen führen zu einem Mann, der im Gefängnis sitzt. Kommissar Ritter schleust sich undercover ins Gefängnis ein, um den Drogenboss zu überführen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen