Gefährliches Wiedersehen (1)Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 30: Gefährliches Wiedersehen (1)
22 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12
Eine neue Designerdroge fordert viele Todesopfer. Die Kommissare können einen Teil der Drogen sicherstellen und einen der Dealer verhaften. Doch der Chef der Dealer bleibt weiterhin unerkannt. Die Ermittlungen führen zu einem Mann, der im Gefängnis sitzt. Kommissar Ritter schleust sich undercover ins Gefängnis ein, um den Drogenboss zu überführen.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1