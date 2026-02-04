K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 33: Mein Freund der Bulle
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Bande Jugendlicher begeht eine Reihe von Einbrüchen. Die Kommissare fassen einen von ihnen auf frischer Tat. Er und seine Freunde werden von zwei Männern zu den Einbrüchen gezwungen.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1