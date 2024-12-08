K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Hänsel und Gretel
20 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12
Alexandra Rietz bekommt Besuch von ihrem Patenkind aus Namibia. In einem unbeobachteten Moment verschwindet das Mädchen aus ihrer Wohnung und steigt zu einem Unbekannten in eine Limousine. Der Halter des Wagens sagt aus, dass ihm das Fahrzeug gestohlen worden sei. Die Kommissare glauben dem dubiosen Geschäftsmann nicht, können ihm jedoch nichts nachweisen ...
