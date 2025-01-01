Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Du sollst nicht töten

SAT.1Staffel 6Folge 38
Du sollst nicht töten

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 38: Du sollst nicht töten

22 Min.Ab 12

Ein polizeibekannter Drogendealer liegt erschlagen im Park einer kleinen Gemeinde. Potenzielle Täter gibt es viele: Das Opfer wurde wegen seiner Drogengeschäfte von den Anwohnern gehasst. Am Schuh der Leiche wird Mehl sichergestellt. Die Kommissare ermitteln in den umliegenden Bäckereien und stoßen auf eine Filiale, in der nur Ex-Sträflinge arbeiten ...

