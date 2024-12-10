Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Tod kommt mit der Post

SAT.1Staffel 6Folge 39vom 10.12.2024
Der Tod kommt mit der Post

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 39: Der Tod kommt mit der Post

22 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Ein Mann wird mit Milzbrand auf die Intensivstation eingeliefert. Er glaubt, absichtlich mit der tödlichen Krankheit infiziert worden zu sein. Kurz zuvor erhielt er eine Glückwunschkarte mit weißem Pulver. Und tatsächlich: Der Umschlag war mit Anthrax-Sporen verseucht! Kurz darauf stirbt der Mann ...

