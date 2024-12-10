Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord on Air

SAT.1Staffel 6Folge 40vom 10.12.2024
Mord on Air

Mord on AirJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 40: Mord on Air

22 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Der Radiomoderator eines Schwulensenders wird während seiner Live-Sendung brutal erdrosselt. Spuren am Tatort führen zu einem homosexuellen Drogendealer. Robert Ritter ermittelt undercover in der Szene und kann den mutmaßlichen Täter stellen. Doch für den Mord hat er ein Alibi.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen