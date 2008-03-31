Christian Storm unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Christian Storm unter Verdacht
22 Min.Folge vom 31.03.2008Ab 12
Ein Ermittler von Lenßen & Partner soll auf einen Journalisten eingestochen haben. Doch auch Christian Storm ist schwer verletzt. Der Journalist hat auf ihn geschossen - angeblich aus Notwehr. Im Fernsehen wird der Detektiv von Lenßen & Partner als gefährlicher Verbrecher verleumdet. Kurz nach Ausstrahlung der Sendung ist der Journalist tot.
