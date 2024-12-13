Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Doppeltes Geständnis

SAT.1Staffel 6Folge 48vom 13.12.2024
Doppeltes Geständnis

Doppeltes GeständnisJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 48: Doppeltes Geständnis

22 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12

Eine junge Frau liegt tot in den Armen eines Mannes. Er lässt niemanden an die Leiche. Kommissarin Rietz kann den Mann beruhigen und erfährt, dass es sich bei der Toten um das Au-pair-Mädchen seiner Familie handelt. Nach der Obduktion der Leiche steht fest: Das Mädchen war im vierten Monat schwanger. Ihr Freund weiß angeblich nichts von der Schwangerschaft.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen