K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 49: Tödlicher Schatten
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau stürzt vom Dach eines Hochhauses in den Tod. Ihr Therapeut hält es für Selbstmord. Die Obduktion aber ergibt: Die Frau wurde gestoßen. Der Therapeut verdächtigt einen ehemaligen Kollegen seiner Patientin. Er hat die Tote ständig verfolgt und am Telefon terrorisiert.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1